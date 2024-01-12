Нетаньяху поблагодарил Шольца за поддержку Израиля по иску ЮАР в Международном суде ООН

Южно-Африканская Республика ранее обратилась в суд в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и поблагодарил его за решение Германии присоединиться в качестве третьей стороны к обсуждению иска ЮАР к еврейскому государству в Международном суде ООН в Гааге. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"То, что вы и Германия стоите на стороне правды, взволновало всех израильтян. Нельзя допустить, чтобы кровавый навет, полный лицемерия и злобы, возобладал над моральными принципами, разделяемыми нашими странами и всем цивилизованным миром", - сказал премьер-министр.

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.