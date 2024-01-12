На Западном берегу Иордана израильский патруль подвергся атаке

Троих нападавших ликвидировали

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Патруль израильской армии подвергся вооруженному нападению на Западном берегу реки Иордан, троих нападавших ликвидировали. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, инцидент произошел в районе израильского поселения Адора в южной части Иудейских гор, недалеко от Хеврона.

"Террористы обстреляли военных Армии обороны Израиля, которые патрулировали поселение. Силы Армии обороны Израиля начали преследовать террористов и вести усиленные поиски в этом районе. В ходе поисков службами безопасности были обнаружены и уничтожены три террориста", - говорится в сообщении.

Израильские силовики продолжают прочесывать местность, добавили в армии.