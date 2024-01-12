Италия поддержала удары США и Великобритании по позициям хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Власти республики считают, что страны-союзники имеют право защищать "свои суда в интересах обеспечения глобальных торговых потоков и гуманитарной помощи"

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Италия решительно осуждает неоднократные нападения хуситов на торговые суда в Красном море и подтверждает свою поддержку права на свободное и безопасное судоходство в соответствии с международными стандартами. Как говорится в распространенном заявлении правительственного дворца Киджи, Италия поддерживает операции стран-союзников против позиций мятежников в Йемене.

"В контексте неприемлемых действий хуситов Италия поддерживает операции стран-союзников, имеющих право защищать свои суда в интересах обеспечения глобальных торговых потоков и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что крайне важно не допустить дальнейшего повышения уровня напряженности в регионе. Италия также приветствует одобрение резолюции 2722 (2024) Совета Безопасности ООН от 10 января 2024 года и полностью поддерживает усилия стран-членов ООН по обеспечению свободного и безопасного судоходства в водах Красного моря.

Ранее источники во дворце Киджи указали, что Италия не подписала совместную декларацию с США, Великобританией и другими союзниками против действий хуситов. Там также сообщили, что США не просили Италию присоединиться к ударам по позициям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".