США и Британия ударили почти по 30 объектам хуситов

При этом применено более 150 снарядов, заявил начальник оперативного управления Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Дуглас Симс, передает Reuters

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Великобритании нанесли в ночь на 12 января удары почти по 30 объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", применив при этом более 150 снарядов. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил журналистам начальник оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс.

Как отмечает агентство, генерал сказал, что не ожидает большого числа жертв в результате ударов Вашингтона и Лондона, поскольку цели находились, в частности, в сельской местности. Симс считает, что хуситы попытаются нанести ответный удар. Он рассказал, что мятежники применили противокорабельную баллистическую ракету, которая не попала ни в один корабль, пишет Reuters.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары с применением самолетов, кораблей и подводных лодок по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет, беспилотники и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.