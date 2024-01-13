Байден заявил, что удары США в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Американский президент отметил, что атаки проводили таким образом, "чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Удары США по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН. Об этом заявил президент США Джо Байден в письме председателям обеих палат Конгресса, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, удары были нанесены таким образом, "чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения". "США приняли эту необходимую и пропорциональную меру в соответствии с международным правом и руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН", - заявил Байден.

По словам американского лидера, США "готовы в случае необходимости и целесообразности принять последующие меры с целью реагирования на новые угрозы или атаки". При этом Байден подчеркнул, что "хуситы по-прежнему представляют угрозу будущих атак по американским вооруженным силам и военным кораблям, а также судам в регионе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену. По словам Пескова, "с точки зрения международного права они являются нелегитимными". Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь подчеркнул, что удары, нанесенные США и Великобританией, несут риск эскалации ближневосточного конфликта.