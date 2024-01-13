Некоторым украинцам пообещали отсрочку от мобилизации

Ее предложили давать жителям Ивано-Франковской области, которые примут участие в строительстве фортификационных сооружений

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили гражданам принять участие в строительстве фортификационных сооружений, пообещав предоставить на период работ отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила администрация области со ссылкой на зампредседателя региональной государственной администрации Вадима Созоника.

По его словам, власти набирают местных жителей для работ в подконтрольной Киеву части ДНР. "Те, кто согласится помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва в период строительства", - цитирует чиновника пресс-служба администрации.

В пятницу представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин постановил выделить почти 2,5 млрд гривен ($65,7 млн) на укрепление обороноспособности страны, включая возведение фортификационных сооружений.

19 декабря депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны Запада Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал строить оборонительные сооружения не только по линии фронта, но и на западе страны. После этого группировка войск "Север" опубликовала кадры установки противотанковых заграждений, Генштаб ВСУ также выложил фотографии возведения укреплений.