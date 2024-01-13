Британия заявила, что Иран должен заставить хуситов прекратить нападать на суда

По словам главы британского Минобороны Гранта Шэппса, "у всего мира терпение уже на исходе" из-за ситуации в Красном море

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Иран должен заставить йеменских мятежников-хуситов прекратить нападения на торговые суда, так как мировое сообщество теряет терпение из-за ситуации в Красном море.

Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

"Вы должны заставить хуситов и всех остальных ваших марионеток - очевидный пример здесь "Хезболлах" и определенные силы в Ираке и Сирии - прекратить то, что они делают, и воздерживаться от этого в дальнейшем, потому что у нас и у всего мира терпение уже на исходе", - заявил Шэппс, отвечая на вопрос, что бы он хотел донести до иранского руководства. "Мы видим насквозь и вас, и то, что вы делаете. Мы видим, как вы это делаете, особенно когда речь идет о хуситах, и ничем хорошим это не кончится", - сказал он.

Как отмечает издание, министр выступил с этим заявлением в четверг днем - еще до того, как США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду.