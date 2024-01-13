Палестинский оператор сообщил, что сектор Газа остался полностью без связи

По информации телекоммуникационной компании Paltel, речь идет о полной блокировке стационарной и сотовой связи, а также доступа в интернет

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила о полном отключении всех видов связи в Газе из-за повреждений инфраструктуры сети в результате израильских бомбардировок.

"Мы с сожалением сообщаем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа были отключены из-за продолжающейся агрессии [Израиля]", - говорится в сообщении оператора, размещенном в X (ранее Twitter). По информации Paltel, речь идет о полной блокировке стационарной и сотовой связи, а также доступа в интернет.