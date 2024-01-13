CМИ: ФРГ намерена отправить фрегат в Красное море 1 февраля

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Решение о миссии в Красном море будет приниматься на уровне глав МИД стран ЕС 19 февраля, уточняет газета Welt am Sonntag

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Германия планирует 1 февраля направить фрегат "Гессен" в Красное море для участия в возможной миссии ЕС. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Судно оснащено зенитными ракетами и системой радиолокационной разведки, говорится в статье. Решение о миссии в Красном море будет приниматься на уровне глав МИД стран ЕС 19 февраля, отмечает газета. Предполагается, что к тому моменту судно, выход которого в море запланирован на 1 февраля, будет уже в пути.

Правительство Германии официально пока не прокомментировало это сообщение.

Сейчас обсуждается вариант расширения миссии по наблюдению в Ормузском проливе (EMASOH), пишет Welt am Sonntag. Именно такой вариант предложили Германия и Франция, по мнению которых, новая миссия сможет "использовать уже готовую инфраструктуру".