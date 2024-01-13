СМИ: Британия не может отправить авианосцы в Красное море из-за нехватки моряков

ВМС королевства не могут доукомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого авианосцы не могут отправиться в дальнее плавание, сообщила газета The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Великобритания не имеет возможности задействовать свои новейшие авианосцы в операции Prosperity Guardian в Красном море. Как сообщила газета The Daily Telegraph, ВМС королевства не могут доукомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого авианосцы не могут отправиться в дальнее плавание.

Издание уже неоднократно передавало, что британский флот и ВС в целом испытывают острый кадровый голод. Экипаж Fort Victoriа, которое сочетает функции танкера и грузового судна, должен составлять около 100 человек, но сейчас он существенно меньше. По данным газеты, из-за этого судно до сих пор находится в доке Ливерпуля, хотя завершило ремонт после похода британской авианосной группы в Индо-Тихоокеанский регион в 2021 году.

Как отметил в интервью изданию бывший главком ВМС Великобритании (2002-2006) лорд Алан Уэст, Fort Victoriа - единственное остающееся в составе флота судно этого класса и играет ключевую роль в обеспечении автономности авианосных групп. "Невероятно, что не было принято немедленных мер по отправке в регион авианосца, когда ситуация в Красном море начала накаляться", - добавил лорд Уэст. "Если бы он там был, у нас было бы 24 самолета на расстоянии 100 миль от [побережья] Йемена, готовых в любой момент взлететь и нанести удар", - считает отставной адмирал.

Источники издания в Минобороны отметили, что в случае острой необходимости Fort Victoriа можно найти альтернативу. Одним из вариантов является включение в состав авианосной группы вспомогательного судна одного из союзников Великобритании.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года хуситы атаковали более 26 кораблей и гражданских судов в Красном море.