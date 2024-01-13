В МИД Белоруссии заявили о поддержке принципа "одного Китая"

В ведомстве отметили, что в Минске внимательно следят за ситуацией, разворачивающейся "вокруг выборов на китайском Тайване"

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белоруссия считает законными усилия руководства КНР по сохранению своей территориальной целостности и внимательно следит за выборами на китайском Тайване. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии.

"Республика Беларусь твердо поддерживает принцип "одного Китая", который является залогом стабильности и устойчивого развития всего региона. В этой связи считаем законными и легитимными многолетние усилия руководства Китайской Народной Республики по сохранению территориальной целостности своей страны", - отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что в Минске внимательно следят за ситуацией, разворачивающейся "вокруг выборов на китайском Тайване". "Любые действия третьих сил, направленные на воздействие на выборный процесс, недопустимы и деструктивны", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве. "Категорически осуждаем также все иные попытки вмешательства внешних игроков во внутренние дела других государств", - заявили в МИД.

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) проходило с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). Кандидаты от оппозиционных Тайваньской народной партии и Гоминьдана заявили о своем поражении и признали победу кандидата от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.