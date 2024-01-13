Президент Чехии убежден в развитии отношений с Тайванем при новой администрации

Петр Павел поздравил тайваньский народ с проведением демократических выборов

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел выразил убеждение в дальнейшем развитии отношений Праги с Тайбэем во многих областях при новой администрации Тайваня.

"Поздравляю тайваньский народ с проведением демократических выборов. Наши отношения с Тайванем успешно развиваются во многих разных областях, и я убежден, что эта тенденция продолжится и при новом тайваньском руководстве", - отметил Павел. Слова главы чешского государства привело информационное агентство CTK.

Чехия, как неоднократно подчеркивал МИД республики, строго придерживается в политике принципа "одного Китая". Связи с Тайбэем происходят по культурно-гуманитарной линии и в экономической сфере.