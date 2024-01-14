NYT: удары Запада по Йемену снизили наступательный потенциал хуситов менее чем на треть

Газета отмечает, что большую часть вооружений мятежники располагают на мобильных платформах, благодаря чему их можно быстро спрятать или переместить

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Удары сформированной США западной коалиции по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Как указывает издание, даже "после нанесения ударов более чем по 60 целям [в виде объектов для хранения и запуска] ракет и беспилотников с применением свыше 150 высокоточных боеприпасов было повреждено или уничтожено лишь от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов". Отмечается, что большая часть вооружений мятежников "базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана".

Помимо этого, как констатирует газета, западные разведки столкнулись со сложностями при поиске целей, так как в последние годы не выделяли значительных ресурсов для выявления пунктов размещения командных центров, а также мест складирования и производства беспилотников и боеприпасов хуситов.