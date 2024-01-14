МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая

В министерстве также выразили уверенность в том, что международное сообщество будет и далее придерживаться принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью. Об этом заявил представитель МИД КНР по итогам выборов на острове. Заявление размещено на сайте министерства.

Ранее представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа прокомментировал в том же духе результаты тайваньских выборов, по итогам которых главой администрации самого большого китайского острова был избран представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, - говорится в заявлении МИД КНР. - Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является частью Китая, не изменится".

"Позиция китайского правительства по отстаиванию принципа единого Китая и противодействию сепаратизму [под лозунгами] "Независимость Тайваня", "Два Китая" и "Один Китай, один Тайвань" не изменится", - подчеркивается в заявлении МИД КНР. В нем также указывается, что неизменный останентся и "преобладающий консенсус международного сообщества" в отношении соблюдения принципа "одного Китая".

"Принцип "одного Китая" является прочным фундаментом мира и стабильности в Тайваньском проливе", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

В нем также выражается уверенность в том, что "международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности "за независимость Тайваня" и стремящегося к достижению национального воссоединения".

Выборы на Тайване

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.