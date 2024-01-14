13 января, 22:50

МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая

В министерстве также выразили уверенность в том, что международное сообщество будет и далее придерживаться принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью. Об этом заявил представитель МИД КНР по итогам выборов на острове. Заявление размещено на сайте министерства.

Читайте также
Борец за независимость и сторонник ЛГБТ. Что известно о новом главе Тайваня Лай Циндэ

Ранее представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа прокомментировал в том же духе результаты тайваньских выборов, по итогам которых главой администрации самого большого китайского острова был избран представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, - говорится в заявлении МИД КНР. - Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является частью Китая, не изменится".

"Позиция китайского правительства по отстаиванию принципа единого Китая и противодействию сепаратизму [под лозунгами] "Независимость Тайваня", "Два Китая" и "Один Китай, один Тайвань" не изменится", - подчеркивается в заявлении МИД КНР. В нем также указывается, что неизменный останентся и "преобладающий консенсус международного сообщества" в отношении соблюдения принципа "одного Китая".

"Принцип "одного Китая" является прочным фундаментом мира и стабильности в Тайваньском проливе", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

В нем также выражается уверенность в том, что "международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности "за независимость Тайваня" и стремящегося к достижению национального воссоединения".

Выборы на Тайване

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
КитайТайвань