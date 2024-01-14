СМИ: Пакистан отказался участвовать в операции США в Красном море против хуситов

Как пишет газета The Express Tribune, Исламабад не намеревается присоединяться к какой-либо коалиции, выступающей против палестинцев

ИСЛАМАБАД, 14 января. /ТАСС/. Пакистан назвал безосновательными сообщения, в том числе в соцсетях, об участии ВМС страны в операции международной коалиции во главе с США против хуситов в связи с размещением кораблей в Аравийском море.

Корабли направлены туда для "защиты международного судоходства, которое затрагивает и Пакистан", и такой шаг "[не имеет] ничего общего с конфликтом между [палестинским движением] ХАМАС и Израилем", приводит слова представителя пакистанских ВМС газета The Express Tribune. "Мы полностью поддерживаем дело палестинцев в соответствии с политикой правительства и <…> не являемся участниками какого-либо конфликта между хуситами и Израилем", - сказал он. "Миссия ВМС Пакистана заключается в обеспечении безопасности наших торговых судов и морских коммуникаций, проходящих через наши территориальные воды, в соответствии с международными обязательствами", - добавил представитель.

По данным информированных источников издания, Исламабад отклонил предложение Вашингтона присоединиться к оперативной группе 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) под руководством США. Пакистан не принимает участия в операции Prosperity Guardian, а также не намеревается присоединяться к какой-либо коалиции, выступающей против палестинцев, уточнили они.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что эта операция последовала в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. Ее целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции мятежников.

13 января атаке подверглась военно-морская база в окрестностях порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря. Авианосец USS Carney нанес удар ракетами Tomahawk по аэродрому к северу от йеменской столицы.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.