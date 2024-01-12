Обстрел позиций хуситов в Йемене и иск "Газпрома" к "Навтогазу". Главные события 12 января

Удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, удары нанесены в ответ на действия хуситов в Красном море. Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что целями были места дислокации ракет, радиолокационных станций и беспилотников. В свою очередь, мятежное движение заявило, что продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Вашингтона очередным пренебрежением международным правом. Кроме того, Москва запросила на 12 января проведение срочного заседания Совбеза ООН.

Иск "Газпрома" к "Нафтогазу"

Суд удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" о запрете продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между организациями. Суд также постановил взыскать с украинской компании порядка $150 млн при неисполнении запрета на продолжение разбирательства.

Задержание шпиона в Пензенской области

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. По версии следствия, мужчина установил и поддерживал сотрудничество с представителем республики в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительства в иностранное государство. В Варшаве отрицают данные российской стороны.

Подписание договора о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. В частности, в договоре говорится об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных. Кроме того, документ обязывает Лондон консультироваться с Киевом в случае еще одного конфликта с Россией и предоставлять "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Объявление в розыск журналиста Андрея Серафимова

МВД объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. Ранее в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. С 2019 года он начал сотрудничать с организациями "Медуза" и "Новая газета - Европа" (признаны в РФ нежелательными организациями).