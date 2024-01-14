Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным пуском

По информации Минобороны страны, ракета преодолела 500 км, достигла максимальной высоты 50 км

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Япония выразила решительный протест КНДР в связи с ракетным пуском. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Минобороны Японии.

"Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны нашей страны", - сообщило ведомство. В отчете подчеркивается, что японские власти "выразили решительный протест КНДР в связи с произошедшим".

Согласно документу Минобороны, Япония "продолжит сбор и анализ информации в тесном сотрудничестве с США и Республикой Корея". Состоявшийся запуск ракеты КНДР стал первым в 2024 году.

18 декабря КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию".