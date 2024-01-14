КНР сделала США представление из-за заявлений по Тайваню

В дипломатическом ведомстве также, в частности, призвали Вашингтон искренне соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Китай сделал серьезное представление США из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу "одного Китая". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

"Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьезно нарушающее принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушающее взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения. Это заявление посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство, отвергает соответствующие заявления и уже сделала американской стороне серьезное представление", - приводятся слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства на сайте МИД КНР.

В дипломатическом ведомстве также призвали Вашингтон "искренне соблюдать принцип "одного Китая", три совместных китайско-американских коммюнике, а также подтвердить на деле, что США не поддерживают "независимость Тайваня", возможность существования "двух Китаев" или "Китая и Тайваня" и не стремятся использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая, о чем американские руководители неоднократно повторяли".

В субботу на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах. В связи с прошедшими на острове выборами спикер Палаты представителей законодательного органа США Майк Джонсон сообщил, что "попросит председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию, которая направится в Тайбэй в мае".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.