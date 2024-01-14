14 января, 08:47

КНР сделала США представление из-за заявлений по Тайваню

Здание МИД КНР. Петр Ковалев/ ТАСС
Здание МИД КНР
© Петр Ковалев/ ТАСС

В дипломатическом ведомстве также, в частности, призвали Вашингтон искренне соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Китай сделал серьезное представление США из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу "одного Китая". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

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"Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьезно нарушающее принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушающее взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения. Это заявление посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство, отвергает соответствующие заявления и уже сделала американской стороне серьезное представление", - приводятся слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства на сайте МИД КНР.

В дипломатическом ведомстве также призвали Вашингтон "искренне соблюдать принцип "одного Китая", три совместных китайско-американских коммюнике, а также подтвердить на деле, что США не поддерживают "независимость Тайваня", возможность существования "двух Китаев" или "Китая и Тайваня" и не стремятся использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая, о чем американские руководители неоднократно повторяли".

В субботу на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах. В связи с прошедшими на острове выборами спикер Палаты представителей законодательного органа США Майк Джонсон сообщил, что "попросит председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию, которая направится в Тайбэй в мае".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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