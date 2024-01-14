Экс-глава MI-6 заявил, что удары по объектам хуситов повышают риск терактов в Британии

Вместе с тем Ричард Дирлав усомнился, что хуситы обладают ресурсами для совершения подобных действий

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Бомбардировка позиций мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене увеличивает угрозу совершения терактов в Великобритании. Такое мнение выразил бывший глава британской службы внешней разведки MI-6 (1999-2004 годы) Ричард Дирлав в интервью телеканалу Sky News.

"Это не повлияет на нашу безопасность мгновенно. Мы видели, какие могут быть последствия от блокировки Суэцкого канала. Когда мы рассматриваем вопрос национальной безопасности, то мы должны смотреть на происходящее шире и учитывать безопасность торговых [маршрутов]. Если говорить о сочувствующих [хуситам] радикалах, то события на Ближнем Востоке могут спровоцировать внутренний терроризм. Такой риск существует", - сказал он.

В то же время Дирлав усомнился, что хуситы обладают ресурсами для совершения атак на территории Великобритании. "Есть ли у них инфраструктура в Великобритании, которая может использоваться для планирования и совершения терактов? Очень маловероятно. Но это может повысить риск [совершения атаки] "волком-одиночкой" под влиянием событий", - добавил эксперт.