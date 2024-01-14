Представитель хуситов заявил об активности самолетов США в прибрежных районах Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Это происходит "в рамках продолжающейся агрессии и грубого нарушения суверенитета страны", написал Мухаммед Абдель Салям

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил об активности американской авиации в прибрежных районах Йемена.

"Интенсивные полеты американских вражеских самолетов вблизи воздушного пространства и прибрежных районов Йемена в рамках продолжающейся агрессии и грубого нарушения суверенитета Йеменской Республики", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что один из объектов "Ансар Аллах", расположенный в северной части йеменской провинции Ходейда, подвергся атаке. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждал, что удар нанесли американские и британские военные самолеты.