В Израиле заявили, что сильная палестинская администрация отвечает интересам безопасности

Министр обороны Йоав Галант призвал Израиль предпринять шаги для укреплении Палестинской национальной администрации

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны Йоав Галант призвал правительство Израиля предпринять шаги для укрепления позиций Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан в противовес правящему в секторе Газа движению ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал на встрече с израильскими военными на Западном берегу, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Сильная Палестинская [национальная] администрация отвечает интересам безопасности Израиля. Цель ХАМАС состоит в том, чтобы разжечь Иудею и Самарию (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и Храмовую гору [в Старом городе Иерусалима], и мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить и решить вопрос [допуска в Израиль палестинских] работников[имеющих разрешение на работу в Израиле] и средств (налоги и таможенные сборы, которые собирает Израиль от имени ПНА - прим. ТАСС). Альтернатива может нанести вред нашей способности достичь целей этой войны", - сказал Галант.

"Есть проблемы, которые мы должны решить, и я надеюсь, что правительство поддержит позицию ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Служба общей безопасности) по всему, что связано с [палестинскими] рабочими и средствами", - продолжил министр. "Мы решили, что победим ХАМАС, и мы не остановимся, пока не ликвидируем возможности этой организации по всей территории сектора Газа. Мы объявили войну ХАМАС в Иудее и Самарии, в Ливане - везде, где это может быть необходимо", - добавил Галант.