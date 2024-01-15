В штате Айова республиканцы определят своего кандидата в президенты США

На собраниях партийных активистов каждая партия выберет своего номинанта

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Первые собрания партийных активистов (кокусы) Республиканской партии, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от республиканцев, пройдут в понедельник в штате Айова.

Главная интрига кокусов в Айове - сможет ли кто-то из республиканцев, в том числе экс-постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами составить серьезную конкуренцию бывшему президенту Дональду Трампу.

В 19:00 по местному времени (03:00 мск 16 января) граждане соберутся в общественных местах - церквях, школах, библиотеках, клубах - и на протяжении нескольких часов будут обсуждать кандидатов в президенты, а потом голосовать. После подведения итогов по всем округам в штате объявят партийного кандидата .

Кокусы демократов в Айове пройдут иначе - они будут выбирать своего кандидата по почте.

В борьбе за второе место

Незадолго до айовских кокусов - 10 января - о выходе из предвыборной гонки объявил бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Он объяснил такое решение тем, что не видит для себя возможности выиграть и стать кандидатом от республиканцев.

Основной вопрос большинства аналитиков - кто займет второе место: Хейли или Десантис. Оба претендента уже несколько недель проводят встречи с избирателями, а также успели провести дебаты, трансляция которых была организована одним из ведущих американских телеканалов - CNN.

По результатам финального опроса газеты Des Moines Register, с серьезным отрывом лидирует Трамп. Ему победа практически гарантирована, так как 48% собирающихся принимать участие в кокусах намерены голосовать за него. 20% отдают предпочтение Хейли, 16% - Десантису, рейтинги остальных кандидатов, включая Рамасвами, не превышают 10%.

Примечательно, что ни Десантис, ни Хейли 14 января в интервью американским СМИ не выразили абсолютной уверенности в своей победе друг над другом. Комментируя в эфире CNN третье место в рейтинге, Десантис заявил, что рассчитывает "на хороший результат в Айове" и что не выйдет из гонки, даже если ему не удастся подняться на вторую позицию. Губернатор Флориды отметил, что многие избиратели еще не определились между ним и Трампом и что рассчитывает получить их голоса.

Хейли в свою очередь в воскресном интервью телеканалу Fox News сказала, что "реальный опрос" пройдет в день кокусов и что это нормально, когда позиции то улучшаются, то ухудшаются. "Мы хотим выйти из [предварительных выборов] Айовы с сильным результатом", - ответила она на вопрос о том, рассчитывает ли занять второе место.

Что на карте?

С точки зрения чисел этот штат не сыграет большой роли в определении итогового кандидата от Республиканской партии. По итогам кокусов Айова направит на партийный съезд 40 из 2 429 делегатов, это определяется численностью населения. Но этот небольшой показатель уравновешивается влиянием, которое итоги выборов в штате оказывают на дальнейший процесс отбора кандидатов. Считается, что фаворит партии и будущий участник президентской гонки с высокой долей вероятности выявляется именно в Айове, где проходят первые кокусы, и в Нью-Гемпшире, где проходят первые праймериз. Подсчитано, что о ходе и результатах голосования в Айове и Нью-Гэмпшире СМИ публикуют столько же материалов, сколько о выборах во всех остальных штатах.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США на выборах 2024 года 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 делегатов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024.

Сложные погодные условия

В штате накануне мероприятия установилась морозная и снежная погода - столбик термометра в последние несколько дней опускался ниже 20 градусов Цельсия. Столь неблагоприятная погода, как утверждают эксперты, может повлиять на результаты голосования, которое в подобных условиях будет зависеть не только от предпочтений избирателей, но и от их готовности выбраться из домов для того, чтобы отдать свой голос в пользу одного из кандидатов.

В сложившихся условиях ведущий кандидат от республиканцев Трамп может получить еще большую поддержку, так как мотивированность его электората выше, чем у других кандидатов.