Тайвань отзывает представительство в Науру

Президент Науру Дэвид Адеанг ранее заявил, что правительство республики объявило об отказе от признания Тайваня отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. Власти Тайваня разрывают отношения с Республикой Науру и отзывают свое представительство в этой стране. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан.

"Начиная с этого дня мы прекращаем дипломатические отношения с Республикой Науру, полностью останавливаем все планы по двустороннему сотрудничеству, посольство и технический персонал будут отозваны", - сказал он.

Ранее президент Науру Дэвид Адеанг заявил, что правительство республики объявило об отказе от признания Тайваня отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая. Он также указал, что Науру с 15 января разрывает дипломатические отношения с Тайванем и больше не будет иметь с ним никаких официальных отношений.

В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 12 стран: Белиз, Ватикан, Гаити, Гватемала, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.