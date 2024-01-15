Тайвань назвал разрыв отношений с Науру "ответным ударом КНР" против выборов на острове

В МИД страны сообщили, что это является "прямым вызовом международному порядку"

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Тайваня назвало решение Республики Науру разорвать дипломатические отношения с островом "ответным ударом КНР" против прошедших на Тайване "демократических выборов". Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в X (ранее Twitter).

"С глубоким сожалением мы объявляем о прекращении дипломатических отношений с Науру. В этот раз это является не только ответным ударом Китая против наших демократических выборов, но и прямым вызовом международному порядку", - говорится в сообщении.

Ранее президент Науру Дэвид Адеанг заявил, что правительство республики объявило об отказе от признания Тайваня отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая. Он также указал, что Науру с 15 января разрывает дипломатические отношения с Тайванем и больше не будет иметь с ним никаких официальных отношений. Позже замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил, что власти Тайваня разрывают отношения с Республикой Науру и отзывают свое представительство в этой стране.

В свою очередь МИД КНР заявил, что "высоко ценит и приветствует решение правительства Науру как суверенной и независимой страны признать принцип "одного Китая" и разорвать так называемые дипломатические отношения с администрацией Тайваня". Ведомство также отметило, что Китай готов открыть "новую главу" в отношениях с Науру.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 12 стран: Белиз, Ватикан, Гаити, Гватемала, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.