Залужный рассказал главе Комитета начальников штабов ВС США о планах на 2024 год

Главком ВСУ отметил, что обменялся с Чарльзом Брауном мнениями по вопросам, которые представляют "взаимный стратегический интерес"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал по телефону председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Чарльзу Брауну о результатах боевых действий в прошлом году и прогнозах на 2024 год.

"Проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и детально на отдельных участках фронта. Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год", - написал Залужный в Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что обменялся с Брауном мнениями по вопросам, которые представляют "взаимный стратегический интерес".

Украинская армия с 4 июня прошлого года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВС Украины не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.