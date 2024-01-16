Истребитель Израиля нанес удар по военному объекту "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара с воздуха по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
"Истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному объекту "Хезболлах" в районе Марун-эр-Рас на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Она проинформировала также, что 15 января "ракеты-перехватчики были запущены по подозрительным воздушным целям в районах Яруна и Рмейш на территории Ливана".
"Инциденты завершились", - добавили военные.