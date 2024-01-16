Истребитель Израиля нанес удар по военному объекту "Хезболлах" в Ливане

Пресс-служба израильской армии также сообщила о запуске ракет-перехватчиков по "подозрительным воздушным целям в районах Яруна и Рмейш" на территории республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара с воздуха по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

"Истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному объекту "Хезболлах" в районе Марун-эр-Рас на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Она проинформировала также, что 15 января "ракеты-перехватчики были запущены по подозрительным воздушным целям в районах Яруна и Рмейш на территории Ливана".

"Инциденты завершились", - добавили военные.