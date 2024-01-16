Аэропорт Эрбиля возобновил работу после атаки КСИР

Корпус стражей исламской революции ранее нанес удары баллистическими ракетами по нескольким объектам в городе

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Международный аэропорт административного центра автономного региона Иракский Курдистан - города Эрбиль - возобновил работу после ракетной атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщила администрация аэропорта.

"Полеты в международном аэропорту возобновились после приостановки, вызванной атаками на город", - говорится в заявлении аэропорта, которое привел новостной портал Shafaq news.

Некоторое время назад КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле. Согласно заявлению КСИР, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".