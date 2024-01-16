ABC: объекты США в Эрбиле при ударах ВС Ирана не получили повреждений

Как сообщила телекомпания, информации о пострадавших также не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американские объекты не пострадали в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака). Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на американского чиновника.

"Ни один объект США не пострадал. В настоящее время нам ничего не известно о разрушениях или пострадавших", - приводит слова чиновника телекомпания.

Ранее ABC информировала, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР сообщило, что ВС Ирана нанесли удары по месту сбора антииранских группировок в Эрбиле.