Палестинский Красный Полумесяц сообщил о получении 40 машин с помощью для Газы

В организации отметили, что грузовики доставили продукты, воду, предметы первой необходимости и лекарства

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении 40 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Соответствующее заявление организация разместила на своей странице в X (ранее Twitter).

"Сегодня команды Палестинского Красного Полумесяца получили 40 грузовиков с гуманитарной помощью от Египетского Красного Полумесяца. В грузовиках, прошедших через контрольно-пропускной пункт "Рафах", продукты питания, вода, предметы первой необходимости и медикаменты", - отметили в организации.