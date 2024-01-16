Израильская военнослужащая получила ранения в перестрелке на границе с Египтом

По данным ЦАХАЛ, женщину эвакуировали в госпиталь

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Одна из военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила ранения в результате перестрелки возле границы с Египтом. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдат ЦАХАЛ получила легкие ранения во время перестрелки. Она была эвакуирована в госпиталь для получения медицинской помощи, ее семья проинформирована", - говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что израильские военнослужащие открыли огонь по около 20 подозреваемым на границе.

Позже египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о том, что военные Египта пресекли попытку контрабанды наркотиков через границу с Израилем, шесть преступников арестованы.