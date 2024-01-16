Трамп считает честью прогнозы о его победе на выборах в Айове

Экс-президент США заявил, что опережает "очень достойных соперников", и для него это "грандиозное событие"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью для себя прогнозы, в которых ему прочат победу на первичных выборах в штате Айова.

"Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников. Это грандиозное событие и грандиозные ощущения", - сказал он телеканалу Fox News.

Победу Трампа на первичных выборах в Айове прогнозируют в том числе телеканалы CNN, NBC и Fox News. Свои прогнозы они основывают на первых результатах голосования и собственном анализе.

Первые кокусы (собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата) республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова.