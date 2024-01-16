В штабе Байдена признали лидерство Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев

Там также отметили что конкуренция демократа с бывшим президентом на предстоящих выборах грозит "гнусными нападками, бесконечной ложью и огромными тратами"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Предварительные итоги первичных выборов в штате Айова свидетельствуют о лидерстве бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства. Такая оценка содержится в заявлении предвыборного штаба действующего американского лидера демократа Джо Байдена.

"Пришли результаты из Айовы, и из них ясно, что Дональд Трамп официально стал фаворитом в гонке за выдвижение от республиканцев", - говорится в публикации. В предвыборном штабе Байдена отметили, что конкуренция демократа с Трампом на предстоящих в ноябре выборах президента США грозит "гнусными нападками, бесконечной ложью и огромными тратами".

Ранее американские телеканалы CNN, NBC и Fox News выступили с прогнозами, согласно которым Трамп одерживает победу на первичных выборах в штате Айова. Свои прогнозы телеканалы основывают на первых результатах голосования и собственном анализе. Трамп заявил, что считает большой честью для себя прогнозы, в которых ему прочат победу на кокусах в Айове.

По итогам подсчета голосов в 44 из 99 округов штата бывшему американскому лидеру отдают предпочтение более 50% сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21% голосов, следом за ним располагается бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19%. Предпочтение бизнесмену Вивеку Рамасвами отдают 7,7% республиканцев.

Первые кокусы республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова. Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата. Главная интрига кокусов в Айове - смогут ли Хейли, Десантис и Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.