Yomiuri: японский премьер намерен установить неофициальные контакты с Трампом

По информации газеты, для налаживания диалога предполагается использовать заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Таро Асо

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен наладить контакты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, поскольку в Токио считают весьма высокими его шансы получить номинацию от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Самому премьеру Кисиде в силу его официального статуса неудобно встречаться с Трампом как с соперником нынешнего президента США Джо Байдена. Поэтому для налаживания диалога предполагается использовать заместителя председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии Таро Асо, который ранее занимал пост главы правительства.

Этот политик в ходе состоявшегося в первой половине января визита в США уже установил контакты с представителями окружения Трампа и начал предпринимать шаги по организации личной встречи с экс-президентом, сообщает газета. Она отмечает, что в Токио в целом существует беспокойство в связи с перспективой возвращения Трампа в Белый дом с учетом его прежних негативных высказываний по поводу военного союза с Японией. Он, в частности, обвинял ее в недостаточных расходах на оборону и даже допускал вывод американских войск с Востока Азии.

В то же время ныне покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ сумел преодолеть эти проблемы, установив доверительные отношения с Трампом. Он, в частности, стал первым иностранным лидером, который встретился с Трампом в 2016 году сразу после его победы на выборах президента США. Таро Асо также ранее лично контактировал с Трампом и даже играл с ним в гольф во время его визита в Японию.

Бывший президент Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в штате Айова. Они дают формальный старт этому процессу по всем Соединенным Штатам.