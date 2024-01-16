В армии Израиля сообщили, что не бомбили здание, в котором находились заложники

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что удары наносили по целям рядом с этим местом

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не бомбили здание, в котором находились заложники, удерживаемые в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ответ на распространенное ХАМАС видео, в котором утверждается, что здание, где удерживались трое израильских заложников, было разрушено в результате бомбардировки.

"Это ложь ХАМАС. Здание, где они (заложники - прим. ТАСС) находились, не было мишенью и не было атаковано нашими силами. Мы знаем, что наносили удары по целям рядом с [этим] местом", - приводит слова Хагари газета The Times of Israel.

ХАМАС 14 января опубликовало видеозапись, на которой запечатлены 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирски. Они называют свои имена и просят израильское правительство вернуть их домой.

На следующий день боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - распространило новое видео, с обращением Аргамани, в котором утверждается, что удерживавшиеся вместе с ней Шараби и Свирский погибли в результате бомбардировок израильских сил. Женщина рассказала, что в результате бомбардировки дома, в котором они находились, все трое оказались под обломками. По словам Аргамани, ее и Свирски удалось вытащить из-под развалин живыми, однако при транспортировке в другое место мужчина умер от полученных ранений.

Ранее официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда сообщил, что "на протяжении последних недель судьба некоторых израильских заложников стала неизвестна". Он предположил, что "некоторые заложники были убиты, а остальным ежечасно угрожает серьезная опасность". Ответственность за возможную гибель удерживаемых в секторе Газа израильтян он возложил на правительство Израиля. Ранее ХАМАС уже неоднократно объявляло о смерти некоторых удерживаемых заложников, которые, по утверждению радикалов, погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа.