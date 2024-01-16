Трамп заявил, что Десантис и Хейли проделали хорошую работу на первичных выборах в Айове

Бывший американский президент добавил, что судьба второго места, за которое борются экс-губернатор штата Южная Каролина и губернатор штата Флорида, "еще неясна"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли "проделали хорошую работу" на первичных выборах в штате Айова. Такое мнение выразил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп, лидирующий, согласно промежуточным подсчетам, на праймериз в Айове.

"Я думаю они оба на самом деле хорошо проделали свою работу", - сказал он на митинге своих сторонников в Де-Мойне. Трамп добавил, что судьба второго места, за которое борются Хейли и Десантис в Айове, "еще неясна". Трансляция его выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

После завершения подсчетов голосов в 68 из 99 округов за Десантиса проголосовали 21,3% республиканцев, Хейли получает 19,1% голосов.

За Трампа проголосовали более 50% республиканцев, его победу на первичных выборах в Айове прогнозируют в том числе телеканалы CNN, NBC и Fox News. Свои прогнозы они основывают на промежуточных результатах голосования и собственном анализе.