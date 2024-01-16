Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего на юге сектора Газа

По данным ЦАХАЛ, убитый - сержант первого класса Нисан Шесслер

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе боев в секторе Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, сержант первого класса Нисан Шесслер был убит в ходе боевых действий на юге сектора в понедельник. Число военных, погибших с момента начала наземной операции в Газе, достигло 189.

Еще двое израильских солдат были серьезно ранены во время боев.

Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, составило 523.