Никки Хейли поздравила Трампа с победой на первичных выборах республиканцев в Айове

При этом экс-постпред США при ООН не стала поздравлять со вторым местом губернатора Флориды Рона Десантиса

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила бывшего американского лидера Дональда Трампа с победой на первичных выборах в штате Айова.

"Я хочу поздравить президента Трампа с его сегодняшней победой", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в Де-Мойне - столице Айовы. Трансляцию вел телеканал Fox News.

При этом Хейли не стала поздравлять со вторым местом губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Я спокойно могу сказать, что сегодняшний вечер в Айове превратил республиканские первичные выборы в гонку из двух человек", - заявила она, имея в виду себя и Трампа.

Согласно промежуточным итогам голосования, Хейли занимает третье место. На первом - с серьезным отрывом - Дональд Трамп.