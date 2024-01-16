Kyodo: ВС США помогут с ликвидацией последствий землетрясений в Японии

По данным агентства, американские вертолеты приступят к выполнению задач 17 января

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Американские военные в Японии будут помогать Силам самообороны в ликвидации последствий серии землетрясений, вызвавших серьезные разрушения на полуострове Ното. Об этом сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

По его словам, которые приводит агентство Kyodo, японская сторона обратилась к США с просьбой помочь в транспортировке грузов для обеспечения бесперебойных поставок. Кихара добавил, что американские вертолеты приступят к выполнению задач 17 января.

К спасению людей, доставке продовольствия и лекарств в изолированные районы, а также восстановлению пострадавших районов, согласно последним данным, привлечены около 7 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. В операции задействованы катера на воздушных подушках, а также около 50 вертолетов.

Число жертв серии землетрясений, начавшейся 1 января, достигло 222, еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены или частично повреждены в районе бедствия более 20 тыс. зданий. В первичных пунктах эвакуации, расположенных в спортивных залах и других общественных учреждениях, остаются более 16,7 тыс. человек.