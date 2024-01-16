Байден назвал Трампа "явным фаворитом" после первичных выборов республиканцев в Айове

По словам президента США, эти выборы изначально выглядели как борьба его и Трампа против крайних республиканцев

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа "явным фаворитом" избирательной гонки от Республиканской партии после первичных выборов республиканцев в штате Айова.

"Выглядит так, как будто Дональд Трамп выиграл [на первичных выборах республиканцев] в Айове. Он явный фаворит с другой стороны (со стороны Республиканской партии - прим. ТАСС) на текущий момент", - написал он на личной странице в X (ранее Twitter). "Но вот в чем дело: эти выборы изначально выглядели как [борьба] меня и тебя против крайних республиканцев. Это было правдой вчера, и это останется правдой завтра", - добавил Байден.

Как стало известно по итогам подсчета голосов в 68 из 99 округов, за губернатора Флориды Рона Десантиса проголосовали 21,3% республиканцев, экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли получает 19,1% голосов. За Трампа проголосовали более 50% республиканцев, его победу на первичных выборах в Айове прогнозируют в том числе телеканалы CNN, NBC и Fox News. Свои прогнозы они основывают на промежуточных результатах голосования и собственном анализе.