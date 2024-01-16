Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с ударом Ирана по Эрбилю

Багдад считает, что удар Тегерана нарушает суверенитет республики

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю - административному центру Иракского Курдистана. Об этом сообщил МИД арабской республики.

"Правительство Ирака решительно осуждает атаку Ирана на город Эрбиль, в результате которой баллистическими ракетами были обстреляны жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Багдад намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с "агрессией против суверенитета" республики.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил сформировать комиссию для расследования обстоятельств удара КСИР по Эрбилю. "Премьер-министр [Ирака] решил сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования нападения и сбора информации для поддержки позиции правительства на международном уровне, а также предоставления доказательств и точной информации [о случившемся]", - указывается в заявлении МИД арабской республики.​

Результаты расследования будут представлены общественности, чтобы "проинформировать о фактах и доказать ложность утверждений сторон, стоящих за этими предосудительными действиями", добавили в ведомстве.