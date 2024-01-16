Ночные взрывы в Эрбиле и погибший бизнесмен. Что известно о ракетных ударах Ирана

Иран в ночь на вторник нанес ракетные удары по объектам в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), а также в провинции Идлиб.

По данным курдских властей, в результате обстрела по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро пострадали, среди жертв атаки - курдский бизнесмен. Согласно заявлениям американской стороны, граждане США не пострадали.

ТАСС собрал основную информацию о нанесенном ударе.

Удары по Эрбилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских вооруженных сил) заявил о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам в Иракском Курдистане.

По информации иранской стороны, ракетному обстрелу подверглись "шпионские центры", принадлежащие израильской спецслужбе "Моссад", а также места скопления "антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане".

По данным агентства Reuters, взрывы были слышны в районе, расположенном примерно в 40 км к северо-востоку от Эрбиля, и рядом с консульством США в самом городе.

Как отмечают источники телеканала ABC, ракетным атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль.

Иранская стороны заявила, что ракетный удар совершен в ответ на теракт 3 января в Кермане, а также убийства командиров КСИР.

Результаты ракетной атаки

Власти Иракского Курдистана сообщили, что жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения.

Сразу после начала обстрела была приостановлена работа международного аэропорта Эрбиля, в районе которого были сбиты три беспилотника. Утром во вторник аэропорт возобновил деятельность.

В результате удара погибли курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи и четверо членов его семьи, сообщил бывший спикер парламента автономного региона Хемин Хаврами в X (ранее Twitter).

По информации Reuters, Дизайи занимался крупными операциями с недвижимостью и строительными проектами в Иракском Курдистане и был близок к семье премьер-министра автономии Масрура Барзани.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на местные источники, что удару также подверглись дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки и один из центров курдских спецслужб в Эрбиле.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали.

Удар КСИР по Сирии

Командование КСИР также объявило о нанесении удара баллистическими ракетами по объектам террористов в Сирии.

По информации телеканала Al Mayadeen, обстрелу подвергся лагерь наемников в Идлибе, где базируются боевики группировки "Исламское государство - провинция Хорасан" ("ИГ - Хорасан", ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").

Реакция на удары

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ракетную атаку КСИР по объектам в Иракском Курдистане "безрассудной и неточной серией ударов".

США "отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии", сообщила она.

Масрур Барзани назвал ракетный обстрел со стороны Ирана "трусливой атакой", призвав официальный Багдад "занять принципиальную позицию против вопиющего нарушения суверенитета Ирака и Иракского Курдистана".

Совет безопасности Иракского Курдистана назвал атаку со стороны Ирана "нарушением соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном".

Внесена правка (10:36 мск) - передается с уточнением имени премьера Курдистана.