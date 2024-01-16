Ночные взрывы в Эрбиле и погибший бизнесмен. Что известно о ракетных ударах Ирана

Иран в ночь на вторник нанес ракетные удары по объектам в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), а также в провинции Идлиб.
По данным курдских властей, в результате обстрела по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро пострадали, среди жертв атаки - курдский бизнесмен. Согласно заявлениям американской стороны, граждане США не пострадали.
ТАСС собрал основную информацию о нанесенном ударе.
Удары по Эрбилю
- Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских вооруженных сил) заявил о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам в Иракском Курдистане.
- По информации иранской стороны, ракетному обстрелу подверглись "шпионские центры", принадлежащие израильской спецслужбе "Моссад", а также места скопления "антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане".
- По данным агентства Reuters, взрывы были слышны в районе, расположенном примерно в 40 км к северо-востоку от Эрбиля, и рядом с консульством США в самом городе.
- Как отмечают источники телеканала ABC, ракетным атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль.
- Иранская стороны заявила, что ракетный удар совершен в ответ на теракт 3 января в Кермане, а также убийства командиров КСИР.
Результаты ракетной атаки
- Власти Иракского Курдистана сообщили, что жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения.
- Сразу после начала обстрела была приостановлена работа международного аэропорта Эрбиля, в районе которого были сбиты три беспилотника. Утром во вторник аэропорт возобновил деятельность.
- В результате удара погибли курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи и четверо членов его семьи, сообщил бывший спикер парламента автономного региона Хемин Хаврами в X (ранее Twitter).
- По информации Reuters, Дизайи занимался крупными операциями с недвижимостью и строительными проектами в Иракском Курдистане и был близок к семье премьер-министра автономии Масрура Барзани.
- Агентство Reuters сообщило со ссылкой на местные источники, что удару также подверглись дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки и один из центров курдских спецслужб в Эрбиле.
- Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали.
Удар КСИР по Сирии
- Командование КСИР также объявило о нанесении удара баллистическими ракетами по объектам террористов в Сирии.
- По информации телеканала Al Mayadeen, обстрелу подвергся лагерь наемников в Идлибе, где базируются боевики группировки "Исламское государство - провинция Хорасан" ("ИГ - Хорасан", ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").
Реакция на удары
- Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ракетную атаку КСИР по объектам в Иракском Курдистане "безрассудной и неточной серией ударов".
- США "отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии", сообщила она.
- Масрур Барзани назвал ракетный обстрел со стороны Ирана "трусливой атакой", призвав официальный Багдад "занять принципиальную позицию против вопиющего нарушения суверенитета Ирака и Иракского Курдистана".
- Совет безопасности Иракского Курдистана назвал атаку со стороны Ирана "нарушением соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном".
Внесена правка (10:36 мск) - передается с уточнением имени премьера Курдистана.