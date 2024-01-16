Советник по нацбезопасности премьера Ирака возглавил комиссию по расследованию удара Ирана

Касем аль-Араджи направился в Эрбиль для оценки ущерба после атаки, сообщили в его пресс-службе

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Араджи направился в Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана), чтобы оценить ущерб от удара Ирана. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Советник по национальной безопасности Касем аль-Араджи отправился в Эрбиль во главе высокопоставленной делегации, чтобы оценить последствия недавних обстрелов региона со стороны Ирана", - цитирует пресс-службу аль-Араджи Национальное иракское информационное агентство (НИНА).

Ранее Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани поручил сформировать комиссию во главе с аль-Араджи для расследования обстоятельств удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю, сообщил МИД арабской республики. Результаты расследования будут представлены общественности, чтобы "проинформировать о фактах и доказать ложность утверждений сторон, стоящих за этими предосудительными действиями", добавили в ведомстве.