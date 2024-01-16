16 января, 10:24

МИД Ирана заявил, что удары КСИР по Эрбилю были ответом на угрозу нацбезопасности

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи отметил, что "терроризм - это мировая угроза, и Иран полон решимости бороться с ним, как на региональном, так и на международном уровнях"

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю - административному центру Иракского Курдистана - являются лишь частью ответа тем, кто представляет угрозу национальной безопасности Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

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"В то время как враг, полагаясь на ошибочные расчеты, совершал преступления против правительства и народа исламской республики, <...> Иран выявил местонахождение преступников и ударил по ним высокоточными снарядами", - приводит его слова официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства. Канани Чафи добавил, что Иран всегда поддерживал мир, стабильность и безопасность в регионе и придерживается принципов суверенитета и территориальной целостности стран, однако без колебаний воспользуется своим законным правом противодействовать угрозам национальной безопасности.

По его словам, "терроризм - это мировая угроза, и Иран полон решимости бороться с ним, как на региональном, так и на международном уровнях". 

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