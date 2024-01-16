МИД Ирана заявил, что удары КСИР по Эрбилю были ответом на угрозу нацбезопасности

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи отметил, что "терроризм - это мировая угроза, и Иран полон решимости бороться с ним, как на региональном, так и на международном уровнях"

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю - административному центру Иракского Курдистана - являются лишь частью ответа тем, кто представляет угрозу национальной безопасности Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"В то время как враг, полагаясь на ошибочные расчеты, совершал преступления против правительства и народа исламской республики, <...> Иран выявил местонахождение преступников и ударил по ним высокоточными снарядами", - приводит его слова официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства. Канани Чафи добавил, что Иран всегда поддерживал мир, стабильность и безопасность в регионе и придерживается принципов суверенитета и территориальной целостности стран, однако без колебаний воспользуется своим законным правом противодействовать угрозам национальной безопасности.

По его словам, "терроризм - это мировая угроза, и Иран полон решимости бороться с ним, как на региональном, так и на международном уровнях".