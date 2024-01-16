МИД Ирака отозвал посла в Иране для консультаций из-за ударов КСИР по Эрбилю

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Об этом говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иракского МИД.