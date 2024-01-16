МИД Ирака вручил временному поверенному в делах Ирана в Багдаде ноту протеста

В ведомстве отметили, что "эта атака является вопиющим нарушением суверенитета Республики Ирак и категорически противоречит принципам добрососедства"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на территорию курдского автономного региона.

Об этом сообщил МИД арабской республики.

Согласно заявлению, которое приводит Иракское информационное агентство, в документе содержится "резкое осуждение нападения на несколько районов Эрбиля, которое привело к жертвам среди гражданского населения и нанесло ущерб государственной и частной собственности". В МИД подчеркнули, что "эта атака является вопиющим нарушением суверенитета Республики Ирак и категорически противоречит принципам добрососедства".