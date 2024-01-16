Миссия ООН в Ираке призвала решать проблемы безопасности в регионе посредством диалога

В МООНСИ осудили нападение Ирана на объекты в Эрбиле

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Ракетная атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по административному центру Иракского Курдистана - городу Эрбилю - является нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Ирак. Об этом заявила миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), призвав решать проблемы безопасности посредством диалога.

"Мы решительно осуждаем осуществленное минувшей ночью нападение Ирана на объекты в Эрбиле, Иракском Курдистане, которое привело к жертвам среди гражданского населения. Нападения любой стороны, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ирака, должны прекратиться. Проблемы безопасности следует решать посредством диалога, а не ударов", - говорится в заявлении МООНСИ на официальной странице миссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ночь на вторник КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".