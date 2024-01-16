16 января, 07:53,
обновлено 16 января, 08:37

В Иракском Курдистане сбили три беспилотника, нацеленных на базу США в Эрбиле

Anadolu via Reuters Connect
© Anadolu via Reuters Connect

Они были начинены взрывчаткой, заявила контртеррористическая служба Иракского Курдистана

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Контртеррористическая служба Иракского Курдистана предотвратила атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на американскую базу в городе Эрбиле, административном центре автономного региона. Как говорится в заявлении службы, начиненные взрывчаткой БПЛА были сбиты в 05:05 по местному времени (совпадает с мск).

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"Сбиты и уничтожены три начиненных взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля", - приводит портал Shafaq news заявление службы.

Военная база Харир, на которой дислоцируются части контингента возглавляемой США международной коалиции, находится в непосредственной близости от международного аэропорта Эрбиля. 

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