В Иракском Курдистане сбили три беспилотника, нацеленных на базу США в Эрбиле

Они были начинены взрывчаткой, заявила контртеррористическая служба Иракского Курдистана

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Контртеррористическая служба Иракского Курдистана предотвратила атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на американскую базу в городе Эрбиле, административном центре автономного региона. Как говорится в заявлении службы, начиненные взрывчаткой БПЛА были сбиты в 05:05 по местному времени (совпадает с мск).

"Сбиты и уничтожены три начиненных взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля", - приводит портал Shafaq news заявление службы.

Военная база Харир, на которой дислоцируются части контингента возглавляемой США международной коалиции, находится в непосредственной близости от международного аэропорта Эрбиля.