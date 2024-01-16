МИД Китая не стал комментировать возможную встречу премьера Госсовета КНР с Зеленским

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что Пекин готов "продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса"

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию о возможности встречи премьера Госсовета КНР Ли Цяна, находящегося с визитом в Швейцарии, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что китайские чиновники, прибывшие в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), могут встретиться в Берне с президентом Украины.

"Китай готов продолжать работу с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. В отношении затронутого вопроса [о встрече китайских представителей с Зеленским] у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - отметила официальный представитель МИД КНР.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.