Трамп поблагодарил Рамасвами за поддержку в предвыборной гонке

По итогам голосования Дональд Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп, одержавший победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова, поблагодарил за поддержку однопартийца - бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее объявил о выходе из президентской гонки в Соединенных Штатах.

"Спасибо, Вивек, большая честь!" - написал он в соцсети Truth Social.

По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Хейли обошла Трампа только в одном округе штата - Джонсоне. В остальных 98 лидирует экс-президент США.

Бизнесмен Вивек Рамасвами получил 7,7% голосов. Позже он объявил о выходе из президентской гонки в США. Рамасвами заявил, что намерен поддерживать Трампа на выборах.

С кокусов в Айове, которые прошли 15 января, фактически начался отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.