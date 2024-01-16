NYT: США ожидают более масштабных атак хуситов на суда в Красном море

По данным газеты, боевики "еще сохраняют три четверти своих возможностей по обстрелу судов" в Красном море, при этом их системы вооружения размещены на мобильных платформах и могут быть легко перемещены или скрыты

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США ожидают новых атак йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских военных.

Как указали собеседники издания, эти удары могут быть "гораздо более масштабными". По их словам, боевики "еще сохраняют три четверти своих возможностей по обстрелу судов" в Красном море, при этом их системы вооружения размещены на мобильных платформах и могут быть легко перемещены или скрыты.

15 января о поражении американского коммерческого судна ракетой сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности. Позднее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что противокорабельная ракета, запущенная хуситами, поразила американский сухогруз под флагом Маршалловых Островов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.